Петров поздравил Хэмилтона картинкой в «Твиттере»

Виталий Петров, первый российский гонщик Формулы-1, выступавший в чемпионате с 2010 по 2012 год, поздравил Льюиса Хэмилтона («Мерседес») с завоеванием шестого чемпионского титула. Хэмилтон занял второе место на Гран-при США, уступив напарнику Валттери Боттасу, и за два этапа до окончания сезона стал недосягаемым для преследователей.

«Чемпион», — подписал Петров картинку, посвящённую Хэмилтону.

Если у вас не отображается картинка, её можно посмотреть в «твиттере» Петрова.

Петров провёл в Формуле-1 три полных сезона, выступая за «Рено»/«Лотус» и «Кэтерхэм». Лучшим его результатом в гонке стало третье место на Гран-при Австралии 2011 года. По итогам того сезона российский пилот с 37 очками занял 10-е место в личном зачёте.

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