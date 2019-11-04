Албону запретили использовать жёсткие шины на Гран-при США
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что Александер Албон не мог использовать жёсткие шины на Гран-при США из-за брака комплекта.
«К сожалению, мы не могли использовать комплект жёстких шин на машине Албона, потому что на установочном круге он получил то, что в «Пирелли» называют холодной трещиной. В «Пирелли» запретили использовать эти шины, а поскольку они прошли установочный круг, нельзя было заменить. Таким образом, Албон не мог использовать «хард» в своей стратегии.
Думаю, Алекс проделал отличную работу. В первом повороте он стал жертвой обстоятельств. Не думаю, что он мог избежать этого, потому что он оказался зажат в клещи», — приводит слова Кристиана Хорнера RaceFans.
- 4 ноября 2019
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