Албону запретили использовать жёсткие шины на Гран-при США

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что Александер Албон не мог использовать жёсткие шины на Гран-при США из-за брака комплекта.



«К сожалению, мы не могли использовать комплект жёстких шин на машине Албона, потому что на установочном круге он получил то, что в «Пирелли» называют холодной трещиной. В «Пирелли» запретили использовать эти шины, а поскольку они прошли установочный круг, нельзя было заменить. Таким образом, Албон не мог использовать «хард» в своей стратегии.



Думаю, Алекс проделал отличную работу. В первом повороте он стал жертвой обстоятельств. Не думаю, что он мог избежать этого, потому что он оказался зажат в клещи», — приводит слова Кристиана Хорнера RaceFans.