Бывший инженер «Заубера»: команда выживет и без «Альфа Ромео»

Бывший инженер «БМВ Заубер» Осси Оскарийнен не считает, что возможный уход «Альфа Ромео» скажется на существовании команды «Заубер». Ранее в прессе появилась информация о возможном уходе «Альфа Ромео» на фоне слабых результатов.



«Сложно сказать, стоит ли за данными слухами что-то более конкретное. Но, если честно, я сомневаюсь, что команда полностью исчезнет без поддержки со стороны «Альфа Ромео». Они продолжат работать, как и прежде.



Возможно, новый регламент в 2021 году даже поможет «Зауберу». Если бюджеты соперников будут ограничены, то это может сыграть на руку команде. «Заубер» всегда умел строить отличные болиды при условии ограниченных ресурсов», — приводит слова Осси Оскарийнена GrandPrix.