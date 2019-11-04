Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Бывший инженер «Заубера»: команда выживет и без «Альфа Ромео»

Бывший инженер «Заубера»: команда выживет и без «Альфа Ромео»
Авто / Формула-1 0

Бывший инженер «БМВ Заубер» Осси Оскарийнен не считает, что возможный уход «Альфа Ромео» скажется на существовании команды «Заубер». Ранее в прессе появилась информация о возможном уходе «Альфа Ромео» на фоне слабых результатов.

«Сложно сказать, стоит ли за данными слухами что-то более конкретное. Но, если честно, я сомневаюсь, что команда полностью исчезнет без поддержки со стороны «Альфа Ромео». Они продолжат работать, как и прежде.

Возможно, новый регламент в 2021 году даже поможет «Зауберу». Если бюджеты соперников будут ограничены, то это может сыграть на руку команде. «Заубер» всегда умел строить отличные болиды при условии ограниченных ресурсов», — приводит слова Осси Оскарийнена GrandPrix.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019