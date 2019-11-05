Хюлькенберг саркастично поблагодарил СМИ, которое распространяет про него слухи
Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг с иронией отреагировал на слухи о его возможном переходе в кузовную серию DTM. Сначала немец опроверг эту информацию, назвав её смехотворной, а после с сарказмом поблагодарил СМИ, которое начало распространять эти сведения, прикрепив соответствующий скрин.
«Огромная благодарность за информацию о моём будущем», — написал Хюлькенберг на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».
Напомним, 4 ноября стало известно, что команда «Альфа Ромео» официально продлило сотрудничество с Антонио Джовинацци вплоть до конца 2020 года. Таким образом, Хюлькенберг лишился последнего шанса остаться в Формуле-1 на следующий сезон. Напомним, что в 2020 году его место в «Рено» займёт Эстебан Окон.
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