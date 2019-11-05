Вольф рассказал, как отреагировал бы на переход Хэмилтона в «Феррари»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что стал бы делать, если бы Льюис Хэмилтон согласился присоединиться к «Феррари» в сезоне-2021. Контракт Хэмилтона с «Мерседесом» рассчитан до сезона-2020 включительно, и в теории ничто не мешает гонщику перейти в «Феррари».

«Это естественно, что гонщики всегда мечтают о «Феррари». Это самый главный бренд в Формуле-1. Красный цвет — это солнце Ф-1», — цитирует Вольфа GrandPX.news.

Вольфа спросили, что случится, если Хэмилтон решится на переход в «Феррари».

«Не думаю, что ему это нужно. Ему нужно побеждать. Ему нужно оставаться в команде с людьми, которые любят работать. Сейчас он совершенно точно предан «Мерседесу».

Мы надеемся, что с нами останутся два наиболее конкурентоспособных гонщика в Формуле-1. Льюис — наш приоритет. Но если он захочет выйти на рынок, нам тоже придётся это сделать. Есть и другие гонщики, которые мне нравятся», — заметил Вольф.