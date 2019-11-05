Вольф рассказал, как отреагировал бы на переход Хэмилтона в «Феррари»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что стал бы делать, если бы Льюис Хэмилтон согласился присоединиться к «Феррари» в сезоне-2021. Контракт Хэмилтона с «Мерседесом» рассчитан до сезона-2020 включительно, и в теории ничто не мешает гонщику перейти в «Феррари».
«Это естественно, что гонщики всегда мечтают о «Феррари». Это самый главный бренд в Формуле-1. Красный цвет — это солнце Ф-1», — цитирует Вольфа GrandPX.news.
Вольфа спросили, что случится, если Хэмилтон решится на переход в «Феррари».
«Не думаю, что ему это нужно. Ему нужно побеждать. Ему нужно оставаться в команде с людьми, которые любят работать. Сейчас он совершенно точно предан «Мерседесу».
Мы надеемся, что с нами останутся два наиболее конкурентоспособных гонщика в Формуле-1. Льюис — наш приоритет. Но если он захочет выйти на рынок, нам тоже придётся это сделать. Есть и другие гонщики, которые мне нравятся», — заметил Вольф.
- 5 ноября 2019
-
14:36
-
14:01
-
13:05
-
12:06
-
11:04
-
09:58
-
09:01
-
00:58
- 4 ноября 2019
-
23:41
-
22:58
-
21:48
-
20:49
-
19:19
-
18:16
-
17:53
-
17:45
-
16:57
-
16:25
-
16:13
-
15:50
-
15:18
-
14:04
-
13:19
-
12:13
-
11:09
-
10:08
-
09:00
-
09:00
-
03:20
-
03:15
-
03:03
-
02:53
-
02:47
-
02:39
-
02:33