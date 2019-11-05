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Йос Ферстаппен признал, что Максу не стоило обвинять «Феррари» в жульничестве

Йос Ферстаппен признал, что Максу не стоило обвинять «Феррари» в жульничестве
Авто / Формула-1 0

Бывший пилот Формулы-1 Йос Ферстаппен, отец гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, признал, что сын перешёл черту, когда обвинил «Феррари» в жульничестве.

На Гран-при США Шарль Леклер («Феррари») финишировал четвёртым с отставанием в 52 секунды от победителя Валттери Боттаса («Мерседес»). Ферстаппен заподозрил, что падение скорости «Феррари» вызвано новой технической директивой ФИА, выпущенной в преддверии этапа, в которой речь идёт о тонкостях подачи топлива в силовую установку, сказав, что теперь команде из Маранелло не удастся жульничать.

«Все понимают, что что-то не так. Но говорить так нельзя. Никогда нельзя знать, что именно произошло. Но можно было видеть, что они внезапно стали гораздо медленнее.

Доказать ничего нельзя, поэтому не стоило так громко говорить об этом. Может, это не самое умное заявление, но я понимаю Макса. Он невероятно заведён и хочет побеждать», — цитирует Ферстаппена-старшего GrandPX.news.

Источник: Бинотто грозился подать в суд на «Ред Булл» после Гран-при США
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