Брандл признал, что Хэмилтон стал чемпионом в 2008-м благодаря удаче

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Мартин Брандл прокомментировал выступления Льюиса Хэмилтона, который, заняв второе место на Гран-при США, стал шестикратным чемпионом мира.

Самым титулованным гонщиком в истории Ф-1 является Михаэль Шумахер, который семь раз становился сильнейшим по итогам сезона.

«Льюис бросит вызов всем рекордам Михаэля Шумахера. Он уже 150 раз поднимался на подиум. До рекорда Михаэля осталось пять подиумов.

По количеству поулов Льюис давно впереди, да и титулов, честно говоря, могло быть уже семь или восемь, если бы ему больше повезло в 2007 и 2016 годах. Хотя в 2008-м удача очень помогла ему в Бразилии», — цитирует Брандла Sky Sports.

В сезоне-2008 Хэмилтон, выступавший тогда за «Макларен», занял пятое место на последнем этапе сезона, опередив Тимо Глока за 300 метров до финиша, и с отрывом в одно очко стал чемпионом мира.

В 2007 году Хэмилтон, новичок чемпионата, проиграл титул в последней гонке Кими Райкконену, несмотря на то что приехал на этап лидером чемпионата, а в 2016-м, наоборот, выиграл финальный заезд, но не обогнал в личном зачёте Нико Росберга, который финишировал вторым в гонке.

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