Легендарный футболист удивился, почему Хэмилтона ещё не посвятили в рыцари

Гари Линекер, знаменитый в прошлом футболист сборной Англии, отреагировал на призыв члена Лейбористской партии Великобритании Питера Хейна пожаловать рыцарский титул Льюису Хэмилтону, который в минувшие выходные стал шестикратным чемпионом Формулы-1.

Политик поддержал идею посвятить Хэмилтона в рыцари, опубликовав призыв в своём «твиттере», и Линекер отреагировал на это.

«Довольно удивительно, что его ещё не посвятили в рыцари. Особенно если вспомнить некоторых из тех, кого уже посвятили.

Льюис Хэмилтон, вероятно, величайший спортсмен в истории нашей страны», — написал Линекер в своём «твиттере».

Хэмилтон выступает в Формуле-1 с 2007 года. В 2008-м британец стал чемпионом в составе «Макларен». С 2013 года Льюис выступает за «Мерседес», в составе которого завоевал ещё пять титулов.