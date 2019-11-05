В «Пирелли» могут отказаться от использования новых шин в 2020 году

Руководитель автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола признался, что они рассматривают вариант с отказом от использования новых шин в 2020 году в связи с негативными отзывами команд после испытаний шин на Гран-при США.
«Нет ничего невозможного. Это немного странно, потому что шины 2019 года постоянно критиковали в начале сезона и мы приложили немало усилий для того, чтобы разработать что-то новое. И в процессе у нас были положительные результаты.
Если мы вернёмся к 2019 году и новые шины будут оценены негативно, то мы должны понять, почему так. Не может быть так, чтобы мы проводили тесты на протяжении года с определёнными результатами, который становился всё лучше от тестов к тестам, а потом внезапно получить прямо противоположные результаты на испытаниях. В противном случае это будет бесконечная история и мы никогда не добьёмся прогресса», — приводит слова Марио Изолы Autosport.
- 5 ноября 2019
-
17:35
-
16:34
-
16:21
-
15:20
-
14:36
-
14:01
-
13:05
-
12:06
-
11:04
-
09:58
-
09:01
-
00:58
- 4 ноября 2019
-
23:41
-
22:58
-
21:48
-
20:49
-
19:19
-
18:16
-
17:53
-
17:45
-
16:57
-
16:25
-
16:13
-
15:50
-
15:18
-
14:04
-
13:19
-
12:13
-
11:09
-
10:08
-
09:00
-
09:00
-
03:20
-
03:15
-
03:03