В «Пирелли» могут отказаться от использования новых шин в 2020 году

Руководитель автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола признался, что они рассматривают вариант с отказом от использования новых шин в 2020 году в связи с негативными отзывами команд после испытаний шин на Гран-при США.



«Нет ничего невозможного. Это немного странно, потому что шины 2019 года постоянно критиковали в начале сезона и мы приложили немало усилий для того, чтобы разработать что-то новое. И в процессе у нас были положительные результаты.



Если мы вернёмся к 2019 году и новые шины будут оценены негативно, то мы должны понять, почему так. Не может быть так, чтобы мы проводили тесты на протяжении года с определёнными результатами, который становился всё лучше от тестов к тестам, а потом внезапно получить прямо противоположные результаты на испытаниях. В противном случае это будет бесконечная история и мы никогда не добьёмся прогресса», — приводит слова Марио Изолы Autosport.