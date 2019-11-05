Марко: цель «Ред Булл» на 2020 год — быть конкурентоспособными с первой гонки

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал планы команды на 2020 год.



«Цель заключается в том, чтобы быть конкурентоспособными в первой же гонке в следующем сезоне. Мы извлекли уроки из наших ошибок и с оптимизмом расцениваем наши шансы на титул.



Одной из наших ошибок было то, что мы опоздали с машиной и не оказались там, где планировали.



Ферстаппен? Он полностью вовлечён в процесс работы над сезоном-2020. Он не работает по 60 часов в неделю, но время, которое мы согласовывали с ним, используется по максимуму. Распределение времени организовано таким образом, чтобы его хватало Максу для подготовки к борьбе за позиции в чемпионате нынешнего сезона», — приводит слова Марко Motorsport-Total.