Марко: цель «Ред Булл» на 2020 год — быть конкурентоспособными с первой гонки
Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал планы команды на 2020 год.
«Цель заключается в том, чтобы быть конкурентоспособными в первой же гонке в следующем сезоне. Мы извлекли уроки из наших ошибок и с оптимизмом расцениваем наши шансы на титул.
Одной из наших ошибок было то, что мы опоздали с машиной и не оказались там, где планировали.
Ферстаппен? Он полностью вовлечён в процесс работы над сезоном-2020. Он не работает по 60 часов в неделю, но время, которое мы согласовывали с ним, используется по максимуму. Распределение времени организовано таким образом, чтобы его хватало Максу для подготовки к борьбе за позиции в чемпионате нынешнего сезона», — приводит слова Марко Motorsport-Total.
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