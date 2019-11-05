Монтедземоло: Хэмилтон — легенда Формулы-1

Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло поделился мнением о шестикратном чемпионе мира Льюисе Хэмилтоне.



«Льюис великолепен. Его победа доставила бы огромное удовольствие моему другу Ники Лауде, потому что именно он сделал всё возможное, чтобы Льюис стал пилотом «Мерседеса». Я восхищён его поведением как за рулём, так и не на трассе. Он невероятно адаптируется под все трассы. Он быстр, отлично работает с болидом и резиной и умеет добиваться результата.



Его шесть титулов говорят о многом. Льюис — одна из легенд Формулы-1, наряду с Фанхио, Шумахером, Сенной, Кларком и Стюартом. Хотел бы видеть его в своей команде. Надеемся, что это будет последний титул Льюиса, а со следующего года мы увидим доминацию «Феррари», — приводит слова ди Монтедземоло GrandPX.