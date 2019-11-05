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Источник: «Рено» может уйти из Формулы-1 перед сезоном-2020

Источник: «Рено» может уйти из Формулы-1 перед сезоном-2020
Авто / Формула-1 0

Новый руководитель «Рено» Клотильда Дельбо, возглавившая французский концерн и продвигаемая лично президентом Франции Эммануэлем Макроном, является противником участия «Рено» в Формуле-1 в качестве заводской команды, сообщает F1Insider. Предполагается, что команда может уйти из Ф-1 уже в конце сезона-2019.

Это может означать, что пилоты Эстебан Окон и Даниэль Риккардо останутся без работы в следующем сезоне.

«Наши пилоты подписаны, мест нет. Выставление третьего болида? А кто за это будет платить? Тем более есть вероятность мгновенной продажи коллектива», — подчеркнул Хельмут Марко в ответ на вопрос о возможном будущем Даниэля Риккардо.

Одним из возможных покупателей называют российского бизнесмена Дмитрия Мазепина.

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