Йос Ферстаппен: Макс и Хэмилтон согласились прекратить публичную перепалку

Бывший пилот Йос Ферстаппен, отец гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, рассказал, что его сын и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон больше не станут публично конфликтовать.
Ранее Макс и Хэмилтон обменялись жёсткими комментариями в прессе. Йос рассказал, что попросил сына не делать этого.
«Они с Льюисом не обязаны быть друзьями. Но я поговорил с Максом об этом. Надеюсь, в следующий раз не будет необходимости обсуждать это в прессе.
Видел, как Макс и Льюис беседовали перед гонкой в Остине. Они согласились не критиковать друг друга в прессе. Если что-то произойдёт, они обсудят это с глазу на глаз», — цитирует Ферстаппена-старшего GrandPX.news.
Хэмилтон подтвердил, что беседовал с Максом в Остине.
«Я сказал: чувак, ты такой классный гонщик, давай забудем всё, что было между нами», — сказал он.
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