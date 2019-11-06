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Прост предрёк конфликт Феттеля и Леклера в 2020 году

Прост предрёк конфликт Феттеля и Леклера в 2020 году
Авто / Формула-1 0

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост считает, что в сезоне-2020 весьма велика вероятность открытого противостояния Себастьяна Феттеля, на счету которого также четыре титула, и Шарля Леклера, выступающих за «Феррари».

Леклер проводит первый год в составе «Феррари» и за два этапа до окончания сезона-2019 опережает Феттеля на 19 очков. На счету монегаска две победы в сезоне, а у немца — одна.

«Феррари» будет сложно не допустить конфликта Феттеля и Леклера в следующем году. Единственный шанс избежать этого — дать им возможность бороться друг с другом на трассе. Затем, если у кого-то из них будут проблемы, а напарник будет побеждать, настанет момент, когда понадобится изменить подход», — приводит слова Проста GrandPX.news.

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