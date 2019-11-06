«Чистый социализм». Вильнёв — о новом регламенте Ф-1

Чемпион Формулы-1 1997 года в составе «Уильямса» Жак Вильнёв прокомментировал изменения в регламенте, которые вступят в силу в сезоне-2021. В числе прочих изменений — ограничение бюджетов в $ 175 млн на сезон для каждой команды и более справедливая схема распределения призовых.
«Какой смысл в том, чтобы помогать маленьким командам, которые этого не заслуживают? Имеет ли право такая организация, как «Уильямс», быть такой же быстрой, как «Мерседес» и «Феррари»? Очевидно, что нет.
Как по мне, это чистый социализм. Ф-1 заслуживает лучшего, нежели это. Только первые три команды тратят больше $ 175 млн в год. А «Уильямс» получил прибыль в $ 16 млн в прошлом году, хотя занял последнее место. Менеджмент и акционеры довольны.
Даже если бы ограничение составило $ 50 млн, «Уильямс» всё равно потратил бы $ 20 млн и остался на дне», — цитирует Вильнёва GrandPX.news.
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