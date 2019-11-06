В «Хонде» тоже заметили, что «Феррари» потеряла скорость на прямых

Технический директор «Хонды» Тойохару Танабэ прокомментировал выступление «Феррари» на Гран-при США, где Шарль Леклер почти на минуту отстал от победителя Валттери Боттаса («Мерседес»).

Соперники немало удивились резкому регрессу «Феррари», а Макс Ферстаппен не удержался и обвинил итальянскую команду в жульничестве, посчитав, что скорость её машин упала вследствие вступления в силу новой технической директивы ФИА, где речь идёт о тонкостях подачи топлива в силовую установку. После этого руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто пригрозил подать в суд за клевету.

Однако в «Хонде», поставляющей моторы «Ред Булл» и «Торо Россо», предпочли не делать столь поспешных выводов.

«Нельзя рассматривать лобовое сопротивление и мощность мотора отдельно друг от друга. Если смотреть только на скорость, разрыв между «Феррари» и нами стал меньше, чем на предыдущих этапах. Это ясно. Но мы не знаем, что послужило причиной — мотор или шасси.

В гонке они были не так быстры, как на предыдущих этапах. Это означает, что либо машина изменилась, либо она просто не слишком подходит для этой трассы. Не знаю. Но разницу в максимальной скорости мы заметили», — цитирует Танабэ Motorsport.

Бинотто объяснил, почему «Феррари» потеряла скорость на прямых