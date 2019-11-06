Гонщики «Макларена» подурачились за рулём. Видео

В «Твиттере» появилось забавное видео с участием гонщиков команды Формулы-1 «Макларен» Карлоса Сайнса и Ландо Норриса. В ролике, который сняли в машине, можно увидеть, как Норрис, находившийся за рулём, и Сайнс внезапно начинают резко дёргать головой в такт музыке. Испанский гонщик опубликовал видео в своём «твиттере».
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
За два этапа до окончания сезона-2019 Сайнс, на счету которого 80 очков, занимает седьмое место в личном зачёте. Лучшим результатом испанца на Гран-при является пятое место, на котором тот финишировал в Германии, Венгрии и Японии.
Норрис, у которого 41 очко, располагается на 11-м месте в личном зачёте. Его лучший результат — шестое место на Гран-при Бахрейна и Австрии.
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