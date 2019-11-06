Херберт назвал Хэмилтона величайшим пилотом в истории Формулы-1

Экс-пилот Формулы-1 Джонни Херберт рассказал, почему считает шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона лучшим гонщиком в истории чемпионата мира.
«Люди говорят о великих пилотах, но то, как с каким подходом Льюис работает в гонках, считаю, делает его величайшим. На основе всего, что я знаю про историю Формулы-1, на основе своих выступлений и наблюдений за гонками, приняв во внимание Хуана Мануэля Фанхио, Джима Кларка, Грэма Хилла, Джеки Стюарта, Ники Лауду, Нельсона Пике, Найджела Мэнселла, Айртона Сенну, Алена Проста, Михаэля Шумахера и всех остальных, я думаю, что Льюис – лучший.
Его способность управлять машиной на пределе поражает меня. Просто восхищает наблюдать, как он выжимает из болида всё, при этом обладая психологической устойчивостью, которой я не видел у других пилотов. Он особенный, и у него есть вау-фактор. Это лучший пилот, которого я когда-либо видел на трассе. У него есть способность выжимать что-то особенное, находить резервы, когда это нужно, ну а его навыки и гоночный интеллект становятся всё лучше.
Льюис нашёл баланс между жизнью за пределами трека и на трассе, который позволяет ему выступать невероятно. Его стремление побеждать всё ещё здесь, несмотря на все эти победы. Прежде я видел подобное лишь один раз – в случае с Шумахером, у которого было похожее стремление просто побеждать, побеждать и побеждать», — написал Херберт в колонке для The Guardian.
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