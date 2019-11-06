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Руководитель MotoGP призвал Лоренсо подумать о завершении карьеры

Руководитель MotoGP призвал Лоренсо подумать о завершении карьеры
Авто / Мотогонки 0

Руководитель MotoGP Кармело Эспелета призвал Хорхе Лоренсо задуматься, стоит ли ему продолжать карьеру.

«Я хорошо отношусь к Хорхе Лоренсо и уважаю его. Но ему нужно решить, что делать дальше. Если причина его неудач в травме спины, то ему нужно понять, сможет ли он восстановиться и снова стать тем Лоренсо, которого мы все прекрасно знаем. Это важно для него самого и чемпионата. Очень неприятно видеть такого пилота на 19-м месте.

Если всё плохо из-за его падения в Ассене, то ему стоит понять, нужно ли выступать дальше. Я уверен, что и сам Лоренсо, который был раньше, не понял бы, что именно он делает сейчас в чемпионате. Очень печально видеть Хорхе в таком состоянии», — приводит слова Эспелеты GPOne.

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