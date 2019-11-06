В «Альфа Ромео» объяснили, почему оставили Джовинацци

В «Альфа Ромео» рассказали о причинах, по которым приняли решение продлить контракт с Антонио Джовинацци, и прокомментировали слухи о возможном уходе бренда из Формулы-1. По заявлениям представителей материнской компании Fiat Chrysler, они одобрили подписание контракт с Джовинацци.
«Были сделаны инвестиции в пилота, которого хотели подтвердить как команда, так и Академия пилотов «Феррари» в полном согласии с руководителем команды Фредериком Вассёром.
Сейчас мы довольны с точки зрения маркетинга. Простое присутствие нашего бренда в Формуле-1 увеличило его известность. С коммерческой точки зрения мы довольны, а со спортивной точки зрения понятно, что мы хотим быть в топ-10, так что мы недовольны последними гонками. Мы посмотрим на результаты и решим, что делать в будущем», — приводит слова руководителя по коммуникациям Fiat Chrysler Кристиано Фьорио Autosprint.
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