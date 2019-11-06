Хюлькенберг может продолжить карьеру в IndyCar на неполном расписании

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг в следующем сезоне может перейти в серию IndyCar в составе команды Ed Carpenter Racing, сообщает Auto Motor und Sport. Сообщается, что Хюлькенберг, в случае подписания контракта с командой IndyCar, выступит на 11 из 17 этапов — только на городских и дорожных трассах. Ранее сам немец утверждал, что его не интересуют гонки на овалах, которых в следующем сезоне IndyCar будет шесть, включая легендарную гонку Indy 500.



Напомним, 4 ноября стало известно, что команда «Альфа Ромео» официально продлила сотрудничество с Антонио Джовинацци вплоть до конца 2020 года. Таким образом, Хюлькенберг лишился последнего шанса остаться в Формуле-1 на следующий сезон. Напомним, что в 2020 году его место в «Рено» займёт Эстебан Окон.



