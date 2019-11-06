Марко исключил возвращение Риккардо в «Ред Булл»
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признался, что не видит возможности для возвращения в команду Даниэля Риккардо. По словам функционера, в случае отказа «Рено» и дальше участвовать в Формуле-1 австралиец не найдёт возможности трудоустройства в прежнем коллективе.
«Наш состав пилотов определён, и у нас нет мест. Появление третьей машины? А кто за это будет платить? Если „Рено“ и уйдёт, то скорее предположу, что команду незамедлительно выкупят», — приводит слова Марко GrandPrix247.
Напомним, Даниэль Риккардо долгое время был пилотом программы «Ред Булл», а в период с 2014 по 2018 год являлся боевым гонщиком старшей команды. По завершении минувшего сезона Риккардо стал пилотом «Рено».
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