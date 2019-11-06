В «Макларене» признали, что проводят пит-стопы не на уровне топ-команд
Глава «Макларена» Андреас Зайдль признался, что одной из главных проблем команды является работа на пит-стопах. По словам функционера, в этом Уокинг недотягивает до уровня топ-коллективов.
«Над этим аспектом нам нужно работать. В этом мы не на уровне топ-команд. Знаем, в чём необходимо прибавлять. В первую очередь нам нужно обеспечить коллектив более сильным оборудованием, в этом мы попросту позади. Будем работать над этим на протяжении зимы, так как подобные проблемы невозможно решить в течение недели или месяца.
Думаю, в первой половине сезона мы доказали, что наш персонал может работать быстро. Cделали серьёзный шаг вперёд, но у нас нет достаточной надёжности, и это то, над чем мы поработаем", — приводит слова Зайдля Motorsport.
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