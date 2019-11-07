Ферстаппен-старший считает, что Хэмилтон опасается его сына

Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, считает, что недавняя критика в адрес его сына со стороны гонщика «Мереседеса» Льюиса Хэмилтона вызвана тем, что британец видит реальную угрозу в молодом сопернике.

«Думаю, что Льюис чувствует угрозу, которая исходит от Макса. Ферстаппен забрался в его голову, что не должно удивлять. Дайте в следующем году Максу сильную машину и посмотрим, как будут развиваться события», — приводит слова Ферстаппена-старшего Grandprix247.

За два этапа до финиша чемпионата Макс Ферстаппен занимает четвёртое место в общем зачёте, имея в активе 235 баллов. Напомним, что титул в зачёте Кубка конструкторов достался «Мерседесу», а досрочную победу в личном зачёте отпраздновал Льюис Хэмилтон.