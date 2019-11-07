Вильнёв предположил, что Хэмилтон подумывает о переходе в «Феррари»
Чемпион Формулы-1 сезона-1997 Жак Вильнёв предположил, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассматривает вариант с переходом в «Феррари», после того как истечёт срок действия его контракта с немецкой командой. Соглашение Хэмилтона с «Мерседесом» рассчитано до сезона-2020 включительно.
«Льюис хочет побить все рекорды. Победа в составе «Феррари» стала бы последним шагом. Предположу, что он думает об этом», — приводит слова Вильнёва Planet F1.
Хэмилтон начал карьеру в Формуле-1 в 2007 году и до сезона-2012 включительно выступал за «Макларен». С сезона-2013 британец выступает за «Мерседес». На его счету шесть чемпионских титулов, которые были завоёваны в 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 годах.
Вольф рассказал, как отреагировал бы на переход Хэмилтона в «Феррари»
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