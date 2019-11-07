Вольф пообещал пересмотреть подход к контрактам с Боттасом

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признал, что неопределённая ситуация с контрактом оказывает существенное влияние на Валттери Боттаса, который не может стабильно выступать на протяжении всего сезона.
Боттас выступает за «Мерседес» с 2017 года, и уже известно, что он останется в коллективе как минимум до сезона-2020 включительно, но за всё это время команда ни разу не предложила гонщику многолетнего контракта, ограничиваясь однолетними соглашениями.
«Очевидно, это влияет на него. Постараюсь это учесть и лучше сделать свою работу.
Что касается 2021-го, все двери открыты: ни у одного из наших гонщиков нет контракта с командой. Очень интересная ситуация», — цитирует Вольфа GrandPX.news.
Напарником Боттаса является Льюис Хэмилтон, шестикратный чемпион мира.
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