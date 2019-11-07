Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Вольф пообещал пересмотреть подход к контрактам с Боттасом

Вольф пообещал пересмотреть подход к контрактам с Боттасом
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признал, что неопределённая ситуация с контрактом оказывает существенное влияние на Валттери Боттаса, который не может стабильно выступать на протяжении всего сезона.

Боттас выступает за «Мерседес» с 2017 года, и уже известно, что он останется в коллективе как минимум до сезона-2020 включительно, но за всё это время команда ни разу не предложила гонщику многолетнего контракта, ограничиваясь однолетними соглашениями.

«Очевидно, это влияет на него. Постараюсь это учесть и лучше сделать свою работу.

Что касается 2021-го, все двери открыты: ни у одного из наших гонщиков нет контракта с командой. Очень интересная ситуация», — цитирует Вольфа GrandPX.news.

Напарником Боттаса является Льюис Хэмилтон, шестикратный чемпион мира.

Вильнёв предположил, что Хэмилтон подумывает о переходе в «Феррари»
Вольф рассказал, как отреагировал бы на переход Хэмилтона в «Феррари»
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019