Вольф пообещал пересмотреть подход к контрактам с Боттасом

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признал, что неопределённая ситуация с контрактом оказывает существенное влияние на Валттери Боттаса, который не может стабильно выступать на протяжении всего сезона.

Боттас выступает за «Мерседес» с 2017 года, и уже известно, что он останется в коллективе как минимум до сезона-2020 включительно, но за всё это время команда ни разу не предложила гонщику многолетнего контракта, ограничиваясь однолетними соглашениями.

«Очевидно, это влияет на него. Постараюсь это учесть и лучше сделать свою работу.

Что касается 2021-го, все двери открыты: ни у одного из наших гонщиков нет контракта с командой. Очень интересная ситуация», — цитирует Вольфа GrandPX.news.

Напарником Боттаса является Льюис Хэмилтон, шестикратный чемпион мира.

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