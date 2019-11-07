Тост: просто сказал Спиду собрать вещи и купить билет до Америки в один конец

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост рассказал о сотрудничестве со Скоттом Спидом в 2006 и 2007 годах, которое законичлось потасовкой в боксах после Гран-при Европы 2007 года и последующим увольнением американского гонщика из команды. Место Спида занял будущий четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель.



«Кто был самым разочаровавшим меня пилотом? Разумеется, Скотт Спид. Его отношение было недостаточно хорошим. Он был быстр. Что произошло между нами на Гран-при Европы 2007 года? Это долгая история, которая берёт старт ещё в 2006 году, когда я был не особо доволен его поведением, физической формой. Я обычно разговариваю с пилотами и для меня очень важно то, как они учатся. Когда ты действительно видишь, как пилоты хорошо прогрессируют.



Непринятие моих советов и отсутствие результатов является для меня проблемой. В итоге после его вылета на Гран-при Европы в гравий, когда он вернулся в боксы, я просто приказал ему собрать вещи и купить билет до Америки на следующий рейс в один конец. Я больше не хотел его видеть. Баста.



Иногда он был действительно быстр, но он не был достаточно способным. Переход в Формулу-1 был слишком ранним для него. Важно то, сколько нужно работать для того, чтобы попасть в Формулу-1 и остаться там. Я всегда говорю пилотам, что приход в Формулу-1 — только начало тяжёлой работы. Что вы делали раньше — это детсад, но сейчас они действительно должны работать. Некоторые понимают это, относятся серьёзно и добиваются успеха. Некоторые — не понимают, не делают того, что должны и в итоге уходят. Всё просто», — рассказал Франц Тост в интервью Beyond the Grid.