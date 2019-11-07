Ирвайн: Феттель недостоин называться четырёхкратным чемпионом Ф-1

Вице-чемпион мира 1999 года Эдди Ирвайн раскритиковал гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля, который после перехода в итальянскую команду ни разу не смог взять титул, несмотря на то что до этого четырежды первенствовал с «Ред Булл».

Феттель завоевал четыре титула с 2010 по 2013 год, а в сезоне-2014 проиграл внутрикомандное сражение напарнику Даниэлю Риккардо и ушёл в «Феррари».

«В начале сезона я говорил, и все начали сходить с ума из-за этого, что Феттель — лёгкая мишень. Я думал, что у Леклера хорошие шансы победить его, потому что не считаю, что он достоин называться четырёхкратным чемпионом мира.

Он очень хороший гонщик, но слишком часто ошибается. И я никогда не считал его по-настоящему быстрым. Мы видим это сейчас. Мы видели это в его противостоянии с Риккардо и вновь видим это сейчас с Леклером», — цитирует Ирвайна Planet F1.

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