Ирвайн: Феттель недостоин называться четырёхкратным чемпионом Ф-1

Вице-чемпион мира 1999 года Эдди Ирвайн раскритиковал гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля, который после перехода в итальянскую команду ни разу не смог взять титул, несмотря на то что до этого четырежды первенствовал с «Ред Булл».
Феттель завоевал четыре титула с 2010 по 2013 год, а в сезоне-2014 проиграл внутрикомандное сражение напарнику Даниэлю Риккардо и ушёл в «Феррари».
«В начале сезона я говорил, и все начали сходить с ума из-за этого, что Феттель — лёгкая мишень. Я думал, что у Леклера хорошие шансы победить его, потому что не считаю, что он достоин называться четырёхкратным чемпионом мира.
Он очень хороший гонщик, но слишком часто ошибается. И я никогда не считал его по-настоящему быстрым. Мы видим это сейчас. Мы видели это в его противостоянии с Риккардо и вновь видим это сейчас с Леклером», — цитирует Ирвайна Planet F1.
- 7 ноября 2019
-
16:35
-
16:12
-
15:19
-
15:05
-
14:13
-
13:20
-
12:12
-
11:07
-
10:10
-
10:07
-
09:11
-
00:20
- 6 ноября 2019
-
23:46
-
22:42
-
20:42
-
19:59
-
18:24
-
17:52
-
16:50
-
16:07
-
15:21
-
14:57
-
13:47
-
12:37
-
11:24
-
11:09
-
10:06
-
09:05
-
00:38
- 5 ноября 2019
-
23:58
-
21:46
-
21:18
-
19:14
-
18:08
-
17:35