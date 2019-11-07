Представлена гоночная серия с водородными электромобилями и роботами-механиками

Компания DTM, занимающаяся серией DTM, представила новый коцепт туринговой серии, сообщает пресс-служба DTM. Новая серия будет испольщовать водоробные электромобили с мощностью в 1000 лошадиных сил, а пит-стопы будут проходить без участия механиков — замену шин и батарей будут проводить специальные роботы.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале DTM.
Предполагается, что новая серия будет проходить в рамках гонок поддержки DTM. В настоящий момент сроки запуска серии не определены и будут зависеть от интереса со стороны болельщиков, производителей и спонсоров. В случае успеха оценки технической и финансовой целесообразности, будут определены сроки запуска чемпионата. В настоящий момент в качестве гонок поддержки DTM выступает другая новаторская серия — женская W Series.
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