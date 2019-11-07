«Серьёзное нарушение, о серых зонах нет и речи». Вольф — о вопросах к «Феррари»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что использование системы подачи топлива, описанной в новой технической директиве ФИА, было бы серьёзным нарушением технического регламента.



«Если бы кто-то делал то, что было разъяснено в новой технической директиве, то это было бы грязной игрой. Судя по формулировке директивы, здесь не идёт речи о серых зонах регламента, речь о серьёзном нарушении технического регламента.



У нас было обсуждение данных с гонки в США, и данные по максимальной скорости выглядели иначе, чем в последних гонках. Не знаю, проблема «Феррари» связана с директивой или прочими проблемами, поскольку мы не знаем, что конкретно они делали и делают», — приводит слова Тото Вольфа Autosport.