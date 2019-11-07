В «Альфа Ромео» рассчитывали на большее в сезоне-2019

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр признался, что в команде ожидали лучшего от сезона-2019.



«Мы ждали большего, но в этом сезоне у нас были и взлёты, и падения. Мы были на всех позициях с четвёртой по девятую в ходе чемпионата. Это отличный урок. Кроме того мы потеряли много очков в Германии, Баку, Италии и Бельгии. Уверен, когда находишься в средней части пелотона, нужно быстро приспосабливаться к обстоятельствам. Мы были сильны в первой половине сезона, стабильно выступали, не допуская ошибок. В Бельгии, например, такого не было.



Сейчас мы полностью сосредоточены на болиде следующего года. Было бы отлично иметь лучший темп, быть быстрее на одну десятую. Но больше на предстоящем этапе в Бразилии будет зависеть от нас. Мы способны заработать очки, если будем сильны весь уик-энд», — приводит слова Фредерика Вассёра Autosport.