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В «Альфа Ромео» рассчитывали на большее в сезоне-2019

В «Альфа Ромео» рассчитывали на большее в сезоне-2019
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр признался, что в команде ожидали лучшего от сезона-2019.

«Мы ждали большего, но в этом сезоне у нас были и взлёты, и падения. Мы были на всех позициях с четвёртой по девятую в ходе чемпионата. Это отличный урок. Кроме того мы потеряли много очков в Германии, Баку, Италии и Бельгии. Уверен, когда находишься в средней части пелотона, нужно быстро приспосабливаться к обстоятельствам. Мы были сильны в первой половине сезона, стабильно выступали, не допуская ошибок. В Бельгии, например, такого не было.

Сейчас мы полностью сосредоточены на болиде следующего года. Было бы отлично иметь лучший темп, быть быстрее на одну десятую. Но больше на предстоящем этапе в Бразилии будет зависеть от нас. Мы способны заработать очки, если будем сильны весь уик-энд», — приводит слова Фредерика Вассёра Autosport.

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