Ральф Шумахер считает, что Хэмилтону по силам побить рекорд Михаэля

Ральф Шумахер, считает, что новоиспечённому шестикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону по силам побить рекорд семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера.

«Оба достигли невероятных высот, оба были велики в своих эпохах. Думаю, Льюису по силам побить рекорд Михаэля, можно ему только пожелать всего наилучшего. С точки зрения пилота, у Хэмилтона сейчас лучший болид. Он всегда выжимает максимум из машины и пользуется всеми возможностями. У него есть большой опыт и невероятный талант.

Он знает когда атаковать, а когда нужно отсидеться. Кроме того, Льюис великолепно чувствует себя в «Мерседесе». Он понимает, что статус первого пилота безоговорочно принадлежит ему. Это придаёт уверенности, что очень хорошо для любого гонщика. Возможно, именно поэтому он почти не допускает ошибок", — приводит слова немца Auto Bild.