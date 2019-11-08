Хюлькенберг — о возможном переходе в IndyCar: овалы не привлекают меня

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг, который по-прежнему не определился с планами на 2020 год, вероятнее всего, не станет рассматривать предложение от команды серии IndyCar Ed Carpenter Racing. Об интересе с её стороны к немцу сообщалось ранее.

«Овалы это не то, что привлекает меня. Я испытываю большое уважение к тем, кто выступает в этой серии, но это просто не моё, можете быть в этом уверены. В целом, лично мне не будет стыдно, если я возьму паузу в выступлениях. После десяти лет в гонках можно просто и посмотреть. Эти слова не значат, что я приму такое решение, но, возможно, я не буду нигде выступать», — приводит слова Хюлькенберга Grandprix247.

Напомним, место Нико в «Рено» в сезоне 2020 займёт Эстебан Окон.