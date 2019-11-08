Ферстаппен рассказал о любимом моменте сезона-2019

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о наиболее памятном моменте сезона-2019. Больше всего ему запомнилась победа на Гран-при Австрии, домашнем для команды этапе.
«В Австрии было так много голландских болельщиков, что трибуны стали оранжевыми. Я плохо стартовал, но мне удалось прорваться наверх на трассе, где обгонять не так-то легко.
Это была моя вторая победа на «Ред Булл Ринге» и первая победа с «Хондой». Всё сошлось воедино в тот день», — приводит слова Ферстаппена официальный сайт гонщика.
Помимо этапа в Шпильберге Ферстаппен в сезоне-2019 выиграл дождевой Гран-при Германии и ещё пять раз поднимался на подиум.
За два этапа до окончания сезона на счету Ферстаппена 235 очков. Он на 14 очков отстаёт от Шарля Леклера («Феррари»), занимающего третье место в личном зачёте.
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