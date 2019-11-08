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Хорнер объяснил, почему сезон-2020 станет самым дорогим в истории Ф-1

Хорнер объяснил, почему сезон-2020 станет самым дорогим в истории Ф-1
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, почему, по его мнению, затраты коллективов на участие в чемпионате станут как никогда велики в 2020 году. По словам Хорнера, команды постараются потратить с пользой как можно больше средств, прежде чем вступит в силу ограничение бюджетов, и им не помешает даже то, что машины сезона-2021 надо будет разрабатывать с нуля.

«Команды воспользуются неограниченными и неконтролируемыми средствами, которые можно потратить на разработку и развитие машины. Поэтому следующий сезон станет самым дорогим за всю историю Формулы-1», — приводит слова Хорнера Autosport.

«Ред Булл» завоевал четыре Кубка конструкторов с 2010 по 2013 год, однако после возвращения в Ф-1 турбомоторов в сезоне-2014 лидерство в чемпионате захватил «Мерседес».

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