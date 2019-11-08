Хорнер объяснил, почему сезон-2020 станет самым дорогим в истории Ф-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, почему, по его мнению, затраты коллективов на участие в чемпионате станут как никогда велики в 2020 году. По словам Хорнера, команды постараются потратить с пользой как можно больше средств, прежде чем вступит в силу ограничение бюджетов, и им не помешает даже то, что машины сезона-2021 надо будет разрабатывать с нуля.
«Команды воспользуются неограниченными и неконтролируемыми средствами, которые можно потратить на разработку и развитие машины. Поэтому следующий сезон станет самым дорогим за всю историю Формулы-1», — приводит слова Хорнера Autosport.
«Ред Булл» завоевал четыре Кубка конструкторов с 2010 по 2013 год, однако после возвращения в Ф-1 турбомоторов в сезоне-2014 лидерство в чемпионате захватил «Мерседес».
- 8 ноября 2019
-
10:17
-
09:00
-
01:12
-
00:52
- 7 ноября 2019
-
23:57
-
21:59
-
20:55
-
20:17
-
18:51
-
18:12
-
16:35
-
16:12
-
15:19
-
15:05
-
14:13
-
13:20
-
12:12
-
11:07
-
10:10
-
10:07
-
09:11
-
00:20
- 6 ноября 2019
-
23:46
-
22:42
-
20:42
-
19:59
-
18:24
-
17:52
-
16:50
-
16:07
-
15:21
-
14:57
-
13:47
-
12:37
-
11:24