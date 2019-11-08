В «Пирелли» признали бесполезность тестов новых шин на Гран-при США

Руководитель автоспортивной программы «Пирелли» Марио Изола признал, что тесты новой резины в ходе гоночного уик-энда Гран-при США на минувшей неделе оказались бесполезны. По словам Изолы, в Остине было настолько холодно в пятницу, первый день гоночного уик-энда, когда гонщики тестировали шины сезона-2020, что извлечь полезные данные из испытаний не представляется возможным.

«Тесты проходили при очень низкой температуре. Мы хотели понять, как можно уменьшить перегрев резины, но это было невозможно сделать на коротких отрезках в холодную погоду.

Слышал комментарии, что новые шины обеспечивают меньший уровень сцепления с асфальтом. Но мы и не стремились его повысить», — приводит слова Изолы RaceFans.