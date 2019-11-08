В «Ред Булл» назвали феноменальным выступление Албона на Гран-при США

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер отметил выступление Александера Албона на этапе Формулы-1 в Остине, где тот финишировал пятым, несмотря на инцидент в гонке и замену переднего антикрыла. Албон наряду с Даниилом Квятом и Пьером Гасли (оба — «Торо Россо») является претендентом на место напарника Макса Ферстаппена в сезоне-2020.

«После инцидента и замены переднего антикрыла он был быстрейшим гонщиком на трассе. Его прорыв сквозь пелотон был феноменальным.

Его развитие как пилота впечатляет. Не думаю, что пройдёт много времени, прежде чем он начнёт бороться за самые высокие места», — цитирует Хорнера GrandPX.news.

В первой половине сезона Албон выступал за «Торо Россо», а Гасли защищал цвета «Ред Булл».

За два этапа до конца сезона Албон, на счету которого 84 очка, занимает шестое место в личном зачёте.