Норрис рассказал, что в детстве болел за Хэмилтона
Гонщик «Макларена» британец Ландо Норрис рассказал, что в детстве поддерживал соотечественника Льюиса Хэмилтона, выступающего за «Мерседес». 19-летний Норрис проводит дебютный сезон в Формуле-1, а 34-летний Хэмилтон, ныне шестикратный чемпион мира, дебютировал в Ф-1 в 2007 году, после того как подписал контракт с «Маклареном».
«Он всегда был тем, за кем я следил, с тех пор как мне исполнилось шесть или семь лет. Я поддерживал «Макларен», а Льюис за них выступал.
Вот с тех пор я за ним и слежу. Очень рад за него. Он второй гонщик, который добрался до шести титулов. Больше только у Михаэля Шумахера. Считаю, он доказал, что является одним из лучших гонщиков в истории», — приводит слова Норриса GPToday.
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