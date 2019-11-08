Леклер вслед за Феттелем нацелился на третье место по итогам сезона

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что планирует побороться за третье место по итогам сезона. Ранее напарник Леклера Себастьян Феттель, четырёхкратный чемпион мира, признал, что его также интересует возможность стать третьим.

«Это не ради того, чтобы стать лидером команды. Стать третьим в общем зачёте было бы безумием.

В прошлом сезоне я сражался на 13-е место и даже представить себе не мог, что буду бороться за третье место в чемпионате. Просто это было бы здорово в плане личных достижений, и я был бы очень рад. Это в основном для меня самого», — цитирует Леклера GPToday.

В сезоне-2018 Леклер выступал за команду «Заубер», которая с 2019 года выступает под вывеской «Альфа Ромео».

За два этапа до окончания сезона на счету Леклера, занимающего третье место в личном зачёте, 249 очков. Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Феттель уступают ему 14 и 19 очков соответственно.