Бергер признался, что Хэмилтон стал напоминать ему Сенну

Бывший гонщик Формулы-1 Герхард Бергер рассказал о впечатлении, которое производит на него Льюис Хэмилтон («Мерседес»). На Гран-при США Хэмилтон финишировал вторым и за два этапа до окончания сезона обеспечил себе шестое чемпионство, и Бергер сравнил его с легендарным бразильцем Айртоном Сенной, трёхкратным чемпионом Ф-1.
Бергер и Сенна составляли пару пилотов «Макларена» с 1990 по 1992 год.
«Меня часто спрашивают в отношении молодых гонщиков, вижу ли я в ком-то из них нового Сенну. Я всегда говорю: нет, Сенна был другой, с ним никто не сравнится. Но сейчас Льюис стал напоминать мне Айртона.
Он силён в сложных обстоятельствах, на уличных трассах, на быстрых автодромах, под дождём и на сухом асфальте, в том, как читает гонку, как готовит себя к ней, а также в политике. Льюис, как и Айртон, совершенен во всём», — цитирует Бергера The Guardian.
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