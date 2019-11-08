В «Мерседесе» никогда не интересовались Феттелем, Алонсо и Ферстаппеном

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что его команда никогда не проявляла интереса к приглашению Себастьяна Феттеля, Фернандо Алонсо и Макса Ферстаппена.
Вольфу нередко приписывали интерес к этим гонщикам, особенно после того, как Нико Росберг, ставший чемпионом в сезоне-2016, внезапно объявил о завершении карьеры. Однако в «Мерседесе» в пару к Льюису Хэмилтону решили пригласить Валттери Боттаса, который выступает за команду с 2017 года и останется в ней как минимум до окончания сезона-2020.
«В настоящий момент, считаю, у нас наилучшая пара пилотов. Льюис и Валттери прекрасно сработались вместе. Не думаю, что можно было бы создать пару лучше.
Они в прекрасных отношениях. И да, я никогда не контактировал с Себом, Фернандо и Максом», — цитирует Вольфа Planet F1.
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