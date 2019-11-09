Алонсо близок к первому попаданию на подиум в ралли-рейдах

В пятницу прошёл третий и предпоследний гоночный день гонки Al-Ula Neom Rally 2019. Участникам предстояло преодолеть 163 км лиазона и 183 км спецучастка. Победу второй день подряд одержал экипаж Язида Аль-Раджи и Константина Жильцова, несмотря на замену колеса уже на 15-м километре и медленный прокол перед финишем. Ясир Сейдан показал второй результат. В субботу, 9 ноября, предстоит решающая схватка между двумя принципиальными соперниками.



Впервые в топ-3 заехал Фернандо Алонсо, причём он уступил Сейдану всего лишь 17 секунд. После схода Халида Аль-Кассими на Peugeot испанец переместился с четвёртой позиции в общем зачёте на третью. Ахмед Аль-Шегави, чьим штурманом является Алексей Кузьмич, после вчерашних переворотов и ночи в госпитале всё-таки решил с утра сесть за руль. Однако после теста позвоночника на лежачих полицейских экипаж решил все-таки пойти на пенализацию, которая составила 30 часов. Начинающий пилот Хамад Аль-Харби и его штурман Игорь Чудайкин не избежали в пятницу механических проблем: после прыжка с трамплина они вывернули 15-килограммовый камень, который разрушил крышку заднего дифференциала и погнул задний тормозной диск. Тем не менее экипаж финишировал на девятой позиции и занял общее шестое место. Чудайкин выразил надежду, что 9 ноября станет свидетелем первого подиума Алонсо в ралли-рейдах.



«Я слежу за результатами Алонсо, хотя мы едем и в разных категориях. Вижу, как парень прогрессирует день ото дня. Сегодня он проехал уже в одном темпе с лидерами, это хороший показатель. Алонсо может впервые заехать на подиум в ралли-рейдах, но для этого ему надо сохранить темп и не наделать ошибок в последний день. Это большой профи, и я думаю, что Марк Комане даст ему сделать ошибку. Я всегда болел за Фернандо, мне нравился его стиль. Хочу завтра увидеть его на подиуме», — заявил Чудайкин.