Масса: машина — лишь часть, Формуле-1 нужен чемпионат, работающий на зрителя

Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса прокомментировал изменения в регламенте серии на сезон 2021 года.



«Я являюсь членом всемирного совета ФИА в качестве президента картинговой федерации, так что я наблюдаю за происходящим. Думаю, что у Формулы-1 есть готовность к переменам, но, как всегда, возникают одни и те же трудности. У команд есть право голоса и из-за этого становится сложно найти компромисс. Нужна централизованная сила, которая ласт руководящие принципы и в итоге команды просто с этим должны будут согласиться.



Некоторые решения по новым болидам выглядят интересно, но мне не нравится заднее крыло, я бы сделал другой вариант. Думаю, что окончательный вариант будет отличаться от того, что мы увидели на презентации, но машина — только часть, Формуле-1 нужен чемпионат, который будет работать на зрителя», — приводит слова Фелипе Массы Motorsport.