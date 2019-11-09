В «Хаасе» размышляют над целесообразностью содержания команды Формулы-1

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признался, что у владельца команды Джина Хааса есть сомнения в целесообразности содержания команды Формулы-1.



«Я дал Джину Хаасу всю информацию и рассказал обо всем, так что теперь ему нужно всё переварить. Был позитивный разговор, он действительно был заинтересован. Мы встретились в субботу и общались более двух часов, я должен был всё обсудить с ним, объяснить ему новое коммерческое соглашение и другие детали.



Самая большая проблема, которую видит Хаас, — наша работа. Кто будет впечатлён Формулой-1, если он не зарабатывает на команде деньги? Но он не отрицает этого. Как и любой хороший бизнесмен, Хаас должен всё осмыслить. У него наверняка есть сомнения в целесообразности команды, но это нормально для бизнеса», — приводит слова Гюнтера Штайнера Racer.