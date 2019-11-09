Грожан: трудно сохранять мотивацию в концовке трудного сезона

Пилот «Хааса» Ромен Грожан признался, что ему трудно сохранять мотивацию в концовке сезона.



«Стараюсь сохранять мотивацию, но это трудно. Мы все гонщики, мы спортсмены, и мы всегда хотим сделать максимум. Сейчас это просто тяжело. Ничего хорошего в том, что ты отсчитываешь гонки до конца сезона. Мы люди, у нас есть чувства, и мы все хотим быть конкурентоспособными.



Вы могли слышать, как в «Мерседесе» в пятницу в Мексике говорили, что предстоит трудный уик-энд, но они в итоге выиграли. У меня же каждый уик-энд был трудным на протяжении долгого времени. В такие моменты я просто рассчитываю показать максимум в следующем сезоне. Следующий год должен стать лучше», — приводит слова Грожана RaceFans.