Грожан: трудно сохранять мотивацию в концовке трудного сезона
Пилот «Хааса» Ромен Грожан признался, что ему трудно сохранять мотивацию в концовке сезона.
«Стараюсь сохранять мотивацию, но это трудно. Мы все гонщики, мы спортсмены, и мы всегда хотим сделать максимум. Сейчас это просто тяжело. Ничего хорошего в том, что ты отсчитываешь гонки до конца сезона. Мы люди, у нас есть чувства, и мы все хотим быть конкурентоспособными.
Вы могли слышать, как в «Мерседесе» в пятницу в Мексике говорили, что предстоит трудный уик-энд, но они в итоге выиграли. У меня же каждый уик-энд был трудным на протяжении долгого времени. В такие моменты я просто рассчитываю показать максимум в следующем сезоне. Следующий год должен стать лучше», — приводит слова Грожана RaceFans.
- 9 ноября 2019
-
16:42
-
16:10
-
14:35
-
13:00
-
11:53
-
10:32
-
09:45
-
00:47
-
00:05
- 8 ноября 2019
-
23:30
-
22:10
-
20:13
-
19:37
-
18:55
-
17:51
-
16:12
-
15:41
-
14:39
-
13:28
-
12:17
-
11:16
-
10:17
-
09:00
-
01:12
-
00:52
- 7 ноября 2019
-
23:57
-
21:59
-
20:55
-
20:17
-
18:51
-
18:12
-
16:35
-
16:12
-
15:19
-
15:05
Партнерский контент