Алонсо обсуждал с Андретти участие в «500 милях Индианаполиса»

Владелец команды Andretti Autosport Майкл Андретти признался, что обсуждал с Фернандо Алонсо перспективы выступлений в «500 милях Индианаполиса» 2020 года.
«Мы обсуждали этот момент, и я бы хотел, чтобы он выступил за нас. Но есть некоторые детали. Он должен понять, что ему нужно, и у него всё ещё есть вариант с «Маклареном», есть и другие опции. Я бы хотел вместе с ним постараться добиться его первой победы в Индианаполисе. Мы обсуждали это много раз, но сейчас это просто разговор», — приводит слова Майкла Андретти Racer.
Предполагается, что Алонсо может всё-таки выбрать «Макларен» из-за «Хонды», с которой сотрудничает команда Андретти. Предполагается, что японские производители не очень хотят видеть Алонсо за рулём машин, имеющих отношение к ним в связи с давними комментариями испанца о моторах «Хонды» в Формуле-1.
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