Риккардо считает, что смог бы победить Хэмилтона, если бы был его напарником

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо считает, что мог бы навязать борьбу гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону, если бы был его напарником в немецкой команде.

«Мог бы я одолеть Хэмилтона, выступая за «Мерседес»? Не буду скромничать, да. Я полностью уверен в себе. Не подумайте, что что-то плохое говорю о Валттери Боттасе или о других бывших напарниках Хэмилтона», — приводит слова Риккардо Sky Sports.

Хэмилтон досрочно выиграл чемпионат и стал шестикратным чемпионом Формулы-1. В зачёте пилотов Хэмилтон на 67 баллов опережает напарника — Боттаса. Боттас в зачёте пилотов занимает второе место. Он выиграл Гран-при США, но всё равно Хэмилтон досрочно стал чемпионом. Боттас останется напарником Хэмилтона в следующем сезоне.