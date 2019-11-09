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Риккардо считает, что смог бы победить Хэмилтона, если бы был его напарником

Риккардо считает, что смог бы победить Хэмилтона, если бы был его напарником
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо считает, что мог бы навязать борьбу гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону, если бы был его напарником в немецкой команде.

«Мог бы я одолеть Хэмилтона, выступая за «Мерседес»? Не буду скромничать, да. Я полностью уверен в себе. Не подумайте, что что-то плохое говорю о Валттери Боттасе или о других бывших напарниках Хэмилтона», — приводит слова Риккардо Sky Sports.

Хэмилтон досрочно выиграл чемпионат и стал шестикратным чемпионом Формулы-1. В зачёте пилотов Хэмилтон на 67 баллов опережает напарника — Боттаса. Боттас в зачёте пилотов занимает второе место. Он выиграл Гран-при США, но всё равно Хэмилтон досрочно стал чемпионом. Боттас останется напарником Хэмилтона в следующем сезоне.

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