Штайнер рассказал, какой потолок трат команд Формулы-1 считает оптимальным

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал введение ограничения расходов команд Формулы-1 в 2021 году. Потолок расходов составит $ 175 млн. Но, как считает Штайнер, этого недостаточно.

«Нам нужно сделать потолок более низким, тогда командам нужно будет работать лучше, чтобы хватало средств. Это вопрос эффективности работы. Такова моя позиция.

Думаю, нужно сделать более строгие ограничения. Но, как говорил ранее, для топовых команд даже такое сокращение расходов будет значительным, учитывая их текущие траты.

Ушло 20 лет на то, чтобы Формула-1 и расходы команд вышли на текущий уровень. Не стоит ждать, что за 12 месяцев траты будут сокращены вполовину. На это требуется время. Лично я хотел бы, чтобы потолок был установлен на уровне 100–120 млн долларов», — цитирует Штайнера Motorsport Week.