Леклеру в Бразилии могут поставить мотор с рядом решений для 2020 года

На болид пилота «Феррари» Шарля Леклера на Гран-при Бразилии может быть установлен новый двигатель четвёртой спецификации, сообщает Motorsport.

По данным источника, в новом двигателе будут реализованы некоторые идеи мотора 2020 года. Замена двигателя обусловлена тем, что предыдущая силовая установка болида Леклера уже выработала свой ресурс.

Теперь у инженеров «Феррари» есть два варианта. Либо установить на болид новый двигатель, либо поставить силовую установку третьей спецификации. Но этот двигатель Леклер использовал в Мексике и там у него произошла утечка масла.

В случае перехода на новый двигатель Леклер в Бразилии получит штраф. Из-за штрафа Леклер потеряет 10 позиций на стартовой решётке.