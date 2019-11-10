Райкконен — о сезоне-2021: никто и не заметит, что болиды стали медленнее
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен не видит проблемы в том, что с 2021 года болиды Формулы-1 должны стать медленнее из-за нового технического регламента.
«Неважно, станут болиды в 2021 году на секунду или три секунды с круга медленнее. Если будет хорошее шоу, то никто из зрителей этого даже не заметит.
Контракт на 2021 год с «Альфа Ромео»? Формула-1 для меня теперь больше хобби. Но мне это нравится», — приводит слова Кими Райкконена La Gazzetta dello Sport.
Новый технический регламент 2021 года призван упростить возможность обгонов в ходе гонки и увеличить количество борьбы на трассе, что должно повысить зрелищность Формулы-1. Команды единогласно приняли решение о переходе на новый регламент на недавнем голосовании.
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